У Тимошенко пропонують ”перевиховати” трьох непідписантів з НУ-НС

У БЮТ сподіваються, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтримає створення демократичної коаліції.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО.

“Я переконаний, що сьогодні на усіх цих зустрічах фракцій Президент буде відстоювати позицію, яку ми декларуємо, і ті речі, про які ми говорили три роки тому разом з Президентом,” – сказав М.ТОМЕНКО.

Він додав, що оптимістично налаштований на те, що Верховна Рада розпочне свою роботу, керуючись принципами, зафіксованими у маніфесті польових командирів Майдану.

М.ТОМЕНКО наголосив, що між блоком «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ немає розбіжностей, а є спільне бажання виконати свої обіцянки.

Він висловив переконання, що трьох депутатів, які не задекларували свою позицію щодо створення демократичної коаліції, необхідно “перевиховати”, оскільки політичні сили мають відповідати за свої передвиборні обіцянки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні польові командири Майдану - Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ, М.ТОМЕНКО та Володимир ФІЛЕНКО - оприлюднили маніфест, у якому зазначається, що вони зроблять все для формування демократичної коаліції.