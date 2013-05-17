Азаров з міністрами прибув до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду, під час якої депутати розглянуть питання щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів у поточному році та стану справ на Вуглегірській ТЕС, де наприкінці березня сталася пожежа.