Азаров з міністрами прибув до ВР
10:20, 17 травня 2013Політика
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До парламенту прибули прем’єр-міністр України Микола Азаров та інші члени уряду.
Азаров прибув до ВР
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Верховній Раді відбудеться Година запитань до уряду, під час якої депутати розглянуть питання щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів у поточному році та стану справ на Вуглегірській ТЕС, де наприкінці березня сталася пожежа.
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