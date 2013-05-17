У Дніпропетровську ДАІ затримала на шляху до Києва автобус з депутатами
22:27, 17 травня 2013Політика
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Автобус, в якому 20 депутатів міських і районних рад від партії "Фронт змін", а також керівники партійних організацій їхали до Києва на акцію «Вставай, Україно!», був затриманий на виїзді з Дніпропетровська і відправлений на штафмайданчик.
Автобус затримали з метою не пустити на акцію - Фронт змін
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт змін», співробітники ДАІ зупинили автобус, викликали водія і провели з ним «переконливу» бесіду.
«Міліціонери викликали водія, який був з необхідними документами, на пост ДАІ. Після "переконливої" розмови ДАІшники сказали, що водій без техпаспорта і автобус направлено на штрафмайданчик», - заявили в прес-службі партії.
За даними «Фронту змін», це вже другий випадок за останні кілька годин.
«Висновок напрошується один - всіма способами не пустити опозицію Дніпропетровської області до Києва на акцію" Вставай, Україно!" 18 травня», - йдеться в повідомленні партії.
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