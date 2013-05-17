У Дніпропетровську ДАІ затримала на шляху до Києва автобус з депутатами

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт змін», співробітники ДАІ зупинили автобус, викликали водія і провели з ним «переконливу» бесіду.

«Міліціонери викликали водія, який був з необхідними документами, на пост ДАІ. Після "переконливої" розмови ДАІшники сказали, що водій без техпаспорта і автобус направлено на штрафмайданчик», - заявили в прес-службі партії.

За даними «Фронту змін», це вже другий випадок за останні кілька годин.

«Висновок напрошується один - всіма способами не пустити опозицію Дніпропетровської області до Києва на акцію" Вставай, Україно!" 18 травня», - йдеться в повідомленні партії.