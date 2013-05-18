УДАР вимагає від міністра покарати даішників, які пошкоджують номери

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як йдеться в повідомленні, це сталося у місті Вольнянську. Водій автобуса стверджує, що він бачив, як працівники ДАІ крутилися біля номерних знаків, а пізніше заявили йому, що «далеко автобус не доїде», зазначили в «УДАРі».

Попри це, автобус рушив у напрямку Запоріжжя, однак за деякий час був зупинений іншими працівниками ДАІ, які повідомили, що через пошкодження номерного знаку автобус має їхати на штрафмайданчик.

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Представники «УДАРу» наразі викликали слідчо-оперативну групу, яка має скласти протокол та розібратися в даному інциденті. На підставі цих документів Запорізька обласна організація «УДАРу» звернеться до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка з вимогою покарати винних, оскільки він запевняв, що працівники ДАІ не перешкоджатимуть виїзду з регіонів до Києва людей, які хочуть взяти участь в акції опозиції, підкреслили в прес-службі.

Водночас для того, аби автобус з прихильниками «УДАРу» все-таки міг виїхати до Києва, вже замовлені нові номерні знаки, які мають виготовити протягом години, поінформували в партії.