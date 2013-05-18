Міліція нарахувала 40 тисяч «антифашистів» і лише 4 тисячі опозиціонерів
13:14, 18 травня 2013Політика
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За даними міліції, в антифашистському марші бере участь 43 тисячі осіб, в акції “Вставай, Україно!” - 4 тисячі.
Міліція порахувала учасників акцій
За даними київської міліції, в антифашистському марші, організованому Партією регіонів, бере участь 43 тисячі осіб, водночас в акції опозиції “Вставай, Україно!” - 4 тисячі.
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС України у місті Києві, зазначивши, що будь-яких порушень громадського порядку не зафіксовано.
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