Вчителька, яку намагаються виселити з Печерська, впізнала нападників на журналістів

Молодики, які напали на журналістів 18 травня, також можуть бути причетними до погромів будинку київської вчительки Ніни Москаленко, яку намагалися насильно виселити.

Про це пишуть «Вести».

«Я бачила фотографії тих хлопців. Четверо нальотчиків я точно впізнала. Це вони постійно нападають на мій будинок. То речі виносять, то огорожу ламають, - говорить Москаленко. - 30 квітня знесли частину будівлі. Тоді їх було осіб двадцять. За це кожен одержав по 200 дол. Якраз після знесення з ними розраховувалися перед входом у Ботсад, мої сусіди це бачили».

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Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській у Києві невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя.

За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками «свободівців».

Як повідомлялося, київська вчителька Ніна Москаленко живе в будинку в центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянка в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюється в 3 млн. доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Проте від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй стали погрожувати невідомі.

За рік, незважаючи на численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Разом з тим міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.

29 квітня відбулася чергова спроба рейдерского захоплення будинку Москаленко. За даними ВО «Свобода», в той час, коли сама Москаленко перебувала на засіданні суду, в її двір увірвалися близько 30 осіб.

Рейдери, увірвавшись у двір, зламали огорожу, розбили вікна будинку і вибили двері. "Нападаючі силою викинули на вулицю стареньку Ганну Макарівну - матір Ніни, вони спробували потрапити в іншу, відокремлену частину будинку. Тоді як частина молодих людей намагалася увірватися в будинок, інші громили все в будинку", - йдеться в повідомленні ВО "Свобода". Для матері Москаленко викликали швидку допомогу. За попередньою інформацією, в результаті стресу в жінки трапився серцевий напад.

Рейдери з використанням електричних будівельних інструментів розламали велику частину майна і навіть зруйнували частину стін. Проте, так і не потрапивши в решту кімнат, вони покинули будинок.

29 квітня було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, де проживає Москаленко. Як наголошується в повідомленні правоохоронців, насправді демонтажні роботи були проведені в частині будинку, яка згідно з рішенням суду належить іншій особі, а не сім'ї Москаленко.