Ющенко зустрічається з фракцією НУ-НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що найвищою метою всіх політиків в Україні повинна стати політична стабілізація в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з членами фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Президент вважає, що депутати, обрані до Верховної Ради, мають усвідомити своє ключове завдання. «Якщо ми не знаємо своєї надмети – цілі того, для чого ми прийшли в політику, хто на якому кріслі буде, мене мало цікавить... На мій погляд, надметою для всіх нас є політична стабілізація в країні», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави привітав присутніх з Днем свободи та висловив переконання, що 22 листопада завжди залишиться визначною датою в історії незалежної України. «Три роки тому зусиллями людей, які сидять в цій залі, і багатьох мільйонів української нації був зроблений героїчний крок – крок, пов’язаний з тими помислами, справами, які з одного покоління до іншого передавалися щодо утвердження української державності – вільної демократичної України», – додав він.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що мудрі політики добре усвідомлюють відповідальність, яка лежить на них на кожному етапі розвитку держави – в тому числі і сьогоднішньому. У цьому контексті Президент наголосив на важливості консолідації навколо ключових загальнонаціональних пріоритетів. «Я хочу стверджувати – в єдності сила. Але для цього треба багато висновків зробити, до яких я вас зараз закликаю», – підкреслив Президент.

«Нас об’єднує ідея незалежної соборної України, і в цьому напрямку роботи вистачає всім. Тема єдності – питання номер один. Давайте не будемо повторювати тих помилок, які були перед цим», – наголосив В.ЮЩЕНКО.