У Харкові сьогодні продовжиться суд над Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні обласного апеляційного суду на площі Руднєва, 36, розпочнеться сьогодні о 10.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня засідання суду було перенесено з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

Під час судового засідання захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.

За словами захисників, справа щодо ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою, і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.