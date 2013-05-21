Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесене на 7 червня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність в залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та одного з її захисників Андрія Кожем’якіна.

Під час судового засідання представники державного обвинувачення запропонували перенести слухання у зв’язку з відсутністю Тимошенко.

Водночас захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотань про закриття кримінальної справи. За словами захисників, справа щодо ЄЕСУ вже була закрита Генеральної прокуратурою і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України.

На думку захисника Сергія Власенка, Тимошенко не може бути суб’єктом цього злочину навіть теоретично. “Я вимагаю від цього суду вшістнадцяте розглянути клопотання про закриття цієї кримінальної справи”, - сказав захисник.

Власенко на засіданні оголосив заяву Тимошенко з проханням розглядати клопотання захисту за її відсутності.

Зі свого боку Садовський підкреслив, що позиція суду залишається незмінною, і клопотання сторони захисту Тимошенко буде розглянуто на відповідності стадії судового процесу за участі самої підсудної. Судове тривало близько 10 хвилин.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.