Прокурор сподівається, що Тимошенко стане соромно, і вона сама прийде до суду

Представник державного обвинувачення у справі щодо порушень у діяльності ЄЕСУ, прокурор Марина Капінос сподівається, що екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко стане соромно, і вона добровільно з’явиться на судове засідання у цій справі.

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Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Капінос висловила на брифінгу після судового засідання, відповідаючи на питання журналістів, чи не планує прокуратура ініціювати розгляд питання про виписку Тимошенко з ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

“На теперішній час ми сподіваємося на те, що підсудній самій захочеться прийти до суду, їй стане соромно перед громадськістю в першу чергу, і вона чесно і добровільно розповість обставини керування нею корпорацією ЄЕСУ і розповість про те, як вона здобула неоднозначної слави газової принцеси”, - сказала Капінос.

Відповідаючи на питання журналістів, чи планує прокуратура ініціювати примусову доставку Тимошенко до суду, Капінос зауважила: “На сьогоднішній день ми таке питання не розглядаємо. Ми сподіваємося на її добровільну явку”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання перенесено на 7 червня з огляду на відсутність в залі судових засідань Тимошенко та одного з її захисників Андрія Кожем’якіна.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.