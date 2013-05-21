Тягнибок підозрює міліцію у прослуховуванні його телефонних розмов

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тягнибок заявив на засіданні парламенту.

«З вуст міністра внутрішніх справ України прозвучало, що 18 числа я на мітинг приїхав з вулиці Михайлівської», - зазначив депутат.

При цьому Тягнибок заявив, що є безліч свідків, які можуть підтвердити, що він доїхав на мітинг автомобілем лише до перехрестя вулиць Хмельницького і Пушкінської.

Тягнибок підкреслив, що перед тим телефонував народному депутату Андрію Іллєнку, який був відповідальний за проведення акції «Вставай, Україно!» у Києві 18 травня, і по телефону сказав йому, що приїде з вулиці Михайлівської.

“Що це значить? Це значить, що наші телефони прослуховують, це значить, що інформацію міністрові його підлеглі дають навіть не по факту, а по прослуханих телефонних розмовах”, - заявив він.

Тягнибок вимагає від СБУ розібратися у ситуації з прослуховуванням телефонів народних депутатів України.