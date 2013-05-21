МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Пакистану

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Громадянам України, які вже перебувають в Пакистані, варто утримуватися від відвідання місць масового скупчення людей та популярних серед іноземців об’єктів, зазначили в МЗС.

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Перебийніс нагадав, що на даний момент залишаються чинними рекомендації МЗС громадянам України утриматися від поїздок до окремих міст Єгипта (Каїр, Александрія, Асьют, Ісламія, Таба, Порт Саїд, Суец, Сохаг, Бені-Суеф, Мінья, Кєна, Фаюм, а також регіону Північний Синай), Лівія, Ірак, Сирія, Еритрея, Алжир, Центральноафриканська Республіка, Малі, Саудівська Аравія, Гвинейська Республіка, Пакистан.