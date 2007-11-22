Луценко запрошує Литвина до демкоаліції

Лідер НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО запрошує Блок Литвина до участі у формуванні демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після зустрічі депутатів від НУ-НС з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив думку, що стратегічне бачення розвитку України Блоку Литвина співпадає з баченням НУ-НС.

«Ми готові з ними обговорювати і формування парламентської влади, і виконавчої влади, і головне - обговорювати цілі, які ставлять перед собою демократичні виборці України, які надіслали нас саме для цього у парламент», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.