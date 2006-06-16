СПУ вирішила продовжувати переговори з “Нашою Україною” і БЮТ

Політрада Соціалістичної партії України вирішила продовжувати переговори про створення демократичної коаліції з блоком “Наша Україна” і Блоком Юлії Тимошенко.

Як повідомило УНІАН джерело в СПУ, це рішення підтримали всі члени політради.

За інформацією джерела, в рішенні нічого не сказано про ставлення СПУ до можливого створення коаліції між “Нашою Україною” та Партією регіонів.

Як стало відомо УНІАН, прихильником участі СПУ в коаліції з Партією регіонів був народний депутат України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. Інші промовці за засіданні політради висловлювалися за демократичну коаліцію