СПУ вирішила продовжувати переговори з “Нашою Україною” і БЮТ
16:11, 16 червня 2006Політика
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Рудьковський - за участь у коаліції з Регіонами
Політрада Соціалістичної партії України вирішила продовжувати переговори про створення демократичної коаліції з блоком “Наша Україна” і Блоком Юлії Тимошенко.
Як повідомило УНІАН джерело в СПУ, це рішення підтримали всі члени політради.
За інформацією джерела, в рішенні нічого не сказано про ставлення СПУ до можливого створення коаліції між “Нашою Україною” та Партією регіонів.
Як стало відомо УНІАН, прихильником участі СПУ в коаліції з Партією регіонів був народний депутат України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. Інші промовці за засіданні політради висловлювалися за демократичну коаліцію
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