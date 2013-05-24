Генконсул РФ про образу татар: Не жалкую й не відмовляюся від жодного слова - ЗМІ

Генеральний консул РФ у Сімферополі Володимир Андрєєв не відмовляється від своїх висловлювань про кримських татар.

Про це він сказав газеті «Комсомольская правда».

«Абсолютно не жалкую й не відмовляюся від жодного мого слова, мої слова збудовані в логічну й стовідсотково правильну та принципову схему, від якої відступати просто смішно», - сказав він.

Андрєєв зазначив, що серед кримських татар «є прошарок, активно присутній на політичній сцені, який брехню про історію (зокрема про Велику Вітчизняну війну) виводить на сьогоднішній політичний порядок денний, відстоюючи якісь цілі». На думку генконсула, дуже часто ці цілі антиросійські.

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«Говорити про такі історичні моменти потрібно лише об'єктивно, зі знанням історичної правди, що головна подія тих років - подвиг радянського народу й перемога у війні. І в цій перемозі є багато трагічних сторінок, у тому числі й депортація (яка, до речі, є трагедією не лише кримськотатарського, але й усього радянського народу). І це злочин радянського керівництва, але виривати тему депортації із загальної картини - це і є брехня проти історії», - сказав він.

За словами Андрєєва, стосовно кримських татар «є й інші епізоди, які слід зрозуміти та об'єктивно представити. В тому числі й епізоди колабораціонізму, співпраці з фашистськими окупантами».

Він також зазначив, що з Росії приїхали 8 ветеранів. «І всі вони обманом були запрошені на прем'єру фільму. Це можна назвати й втручанням у російські справи - обманом привозити сюди заслужених людей похилого віку й використовувати їх у своїх мерзенних політичних заходах», - сказав Андрєєв.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловив занепокоєння у зв'язку з некоректними висловлюваннями Андрєєва.

МЗС РФ висловлювання російського генерального консула назвав некоректними.

22 травня перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров закликав Росію відкликати Андрєєва з Криму. Приводом для обурення став коментар дипломата кримськотатарському каналу АТR.

Генконсул Росії Володимир Андрєєв розповів кримськотатарському каналу АТR, чому він не рекомендував делегатам російських льотчиків, які приїхали з Москви, бути присутніми 17 травня на прем'єрі фільму «Хайтарма» про депортацію кримських татар і про двічі героя Радянського Союзу льотчика Амет-Хана Султана. На його думку, картина перекручує правду про війну і не розповідає про факти співробітництва татар з німцями.

«Якби це був багатосерійний фільм, де, приміром, із 20 серій 17 були б про подвиг радянських солдатів, легендарних льотчиків у роки війни, 2 серії були б про питання співпраці осіб кримськотатарської національності з фашистськими окупантами й завершальна, можливо, серія про депортацію - трагедію і державні злочини радянського керівництва, - я б пішов на цей фільм, я б переглянув усі 20 серій», - сказав Андрєєв.