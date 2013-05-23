МЗС РФ визнав заяви генконсула в Сімферополі некоректними

У Міністерстві закордонних справ РФ вважають некоректними висловлювання російського генерального консула в Сімферополі Володимира Андрєєва про кримських татар.

Про це йдеться у коментарі МЗС Росії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, наголошується, що російська сторона «розуміє реакцію на деякі, скажімо прямо, некоректні формулювання, використані російським представником без належного урахування чутливого питання, що потребує у будь-якій ситуації виключно зваженого підходу».

«Переконані, що святкові заходи, присвячені Дню Перемоги і 230-річчю Чорноморського флоту, що відбулися днями в Севастополі, в яких разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни, громадянами України і Росії всіх національностей взяли участь голови парламентів двох братерських країн, показали, що духовне єднання і глибоке взаєморозуміння, що живлять наше добросусідство, залишаються домінантами у російсько-українських відносинах», - йдеться у коментарі МЗС РФ.

При цьому підкреслюється, що в роки війни проти фашистських загарбників билися і «доблесні сини кримськотатарського народу, в одних лавах з представниками інших національностей, що кували нашу спільну Перемогу».

Як повідомляв УНІАН, Генконсул Росії Володимир Андрєєв розповів кримськотатарському каналу АТR, чому він не рекомендував делегатам російських льотчиків, які приїхали з Москви, бути присутніми 17 травня на прем'єрі фільму «Хайтарма» про депортацію кримських татар і про двічі Героя Радянського Союзу льотчика Амет-Хана Султана. На його думку, картина перекручує правду про війну і не розповідає про факти співробітництва татар з німцями.

22 травня перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав Росію відкликати свого генерального консула в Сімферополі Андрєєва з Криму.

МЗС України зажадав від МЗС Росії дати оцінку висловлюванням Андрєєва.

Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію 18-20 травня 1944 року за рішенням державного комітету оборони, підписаним керівником СРСР Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співробітництво з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами.

За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Велику частину - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років. У 1989-му Верховна Рада СРСР прийняла декларацію "Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав". З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації.

У кримській автономії на даний час живуть близько 2 млн. осіб, з них близько 270 тисяч - татари. Ще мінімум 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.