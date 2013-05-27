Прасолов обіцяє покращити свою українську мову

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку міністр дав сьогодні на прес-конференції.

Він повідомив, що вивчає українську мову з викладачем.

"Стараюся і сподіваюся, що за кілька тижнів матиму успіхи", - сказав Прасолов.

Міністр також зазначив, що йому складно говорити українською мовою, тому що думає він російською.

При цьому Прасолов підкреслив, що члени Кабінету міністрів повинні володіти державною мовою.

"Я упевнений, що кожен член уряду повинен вільно і професійно говорити українською мовою", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня під час виступу у Верховній Раді міністра економічного розвитку і торгівлі Прасолова російською мовою депутати від ВО “Свобода” скандували “Українська!”

Після виступу Прасолова “свободовцы” скандували “Ганьба”.