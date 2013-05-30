Політологи: опозиція не має ні лідера, ні президента (опитування)

Такими є дані переданого УНІАН експертного опитування «Оцінка політичної ситуації в Україні в контексті проведення протестних акцій опозиції та об'єднання опозиційних політичних сил», проведеного 23-28 травня 2013 Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

У дослідженні методом телефонного опитування брали участь 28 кваліфікованих політичних експертів.

Згідно з результатами, 32,1% експертів назвали реальним лідером української опозиції Юлію Тимошенко, по одному експерту (3,6%) - Олега Тягнибока та Юрія Луценка, відповідно. Арсенія Яценюка та Віталія Кличка ніхто з опитаних експертів не назвав в якості реальних лідерів опозиції.

Водночас на запитання: "Яка, на вашу думку, сьогодні роль Юлії Тимошенко в опозиційному русі?», 82,1% експертів відповіли, що сама Юлія Тимошенко, яка перебуває в місцях позбавлення волі, сьогодні не впливає на прийняття рішень в опозиції , а є тільки її «символом». 10,8% респондентів висловили думку, що Юлія Тимошенко відсторонена від прийняття будь-яких рішень і є «тягарем» об'єднаної опозиції. І лише 7,1% опитаних заявили, що Юлія Тимошенко - це «лідер» об'єднаної опозиції, який впливає на прийняття всіх ключових рішень.

Крім того, 46,5% експертів вважає, що гідних кандидатів на пост Президента України серед сьогоднішніх лідерів опозиції немає, і в якості єдиного кандидата буде "інший політик".

Так, відповідаючи на запитання «хто, на вашу думку, стане єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах 2015 року?», експерти назвали: Юлію Тимошенко (у випадку, якщо б вона могла брати участь у виборах як кандидата) - 14,2 %, Віталія Кличка - 7,1%, Арсенія Яценюка - 3,6%. Крім того, 28,6% респондентів впевнені, що опозиції не вдасться домовитися про висунення єдиного кандидата на президентських виборах-2015. Майже половина опитаних експертів (46,5%) вважає, що гідних кандидатів серед сьогоднішніх лідерів опозиції немає, і в якості єдиного кандидата буде інший політик.

На цю тему: Тимошенко проти єдиного кандидата у президенти від опозиції

В опитуванні взяли участь наступні експерти: Бала Віталій (політолог, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій), Біденко Артем (політолог, експерт з рекламних комунікацій), Богуш Денис (політтехнолог, президент компанії Bohush Communications), Булавін Олександр (політолог), Булгак Павло (журналіст, політичний експерт), Видрін Дмитро (політтехнолог), Гайдай Сергій (політтехнолог, директор зі стратегічного планування соціально-інжинірингового агентства «Гайдай.Ком»), Голобуцький Олексій (політтехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій), Джангіров Дмитро (політолог, політтехнолог), Жданов Ігор (політолог, президент аналітичного центру «Відкрита політика»), Копатько Євген (соціолог, голова компанії «Research and Branding Group»), Кругляковський Павло (політтехнолог), Віталій Кулик (політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства ), Луценко Анатолій (політтехнолог, директор компанії «GMT Group»), Магда Євген (політичний оглядач), Макітра Ярослав (політтехнолог), Матвієнко Костянтин (політолог, експерт Корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика»), Михальченко Микола (політолог, соціолог, завідувач відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України), Поляков Володимир (політтехнолог), Попов Ігор (політолог), Портников Віталій (журналіст, президент телеканалу TВі), Романенко Юрій (політтехнолог), Солонтай Олександр (політичний експерт ), Стоякін Василь (політолог, політтехнолог, директор «Центру політичного маркетингу»), Таран Сергій (політолог, Голова Правління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір»), Філіндаш Євген (політолог), Цибулько Володимир (політолог), Черненко Олександр (політичний експерт, голова Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України»).