Тимошенко проти єдиного кандидата у президенти від опозиції

Про це йдеться у її листі, опублікованому на сайті "Батьківщини", повідомляє Українська правда.

"Хочу чітко заявити, що я проти висунення від опозиції єдиного кандидата в президенти, якщо вибори будуть відбуватися в два тури. Вважаю, що висунення єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори не тільки не потрібно, але й вкрай шкідливо для перемоги", - зазначила Тимошенко.

"В другий тур обов’язково вийде один з представників демократичної опозиції, а якщо все буде так, як зараз, то, можливо, в другому турі опиняться два опозиціонера. Обидва варіанти - позитивні, тому не позбавляйте народ права вибору шляхом тіньових домовленостей", - заявила вона.

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За словами екс-прем'єра, "на інформаційному просторі активно нав’язується тема "єдиного кандидата" для того, щоб граючи на амбіціях опозиційних лідерів та включаючи вбивчі суми фінансових ресурсів, Клюєви, Льовочкіни, Фірташи та інші "веселі чемоданчики" за декілька днів до початку виборів провалили нову "канівську четвірку" та пояснили народу всю безпорадність, нікчемність, дурість всіх опозиціонерів".

Також Тимошенко заявила, що "потрібно добитися максимальної мобілізації українців проти правлячої Сім’ї в першому турі президентської виборчої кампанії".

"Таку мобілізацію набагато краще проведуть декілька потужних команд справжніх кандидатів у Президенти України від опозиції, ніж одна така команда", - вважає вона.

Окрім того, Тимошенко хоче, "щоб усі лідери опозиційних сил вже сьогодні підписали публічну угоду про непоборювання між собою в першому турі та про одностайну підтримку опозиціонера у другому турі".

"Саме відсутність такої єдності опозиції в другому турі Президентських виборів 2010 року і призвела до влади сьогоднішню біду", - заявила вона.

Як відомо, лідер фракції "Удар" Віталій Кличко сподівається, що ім'я єдиного кандидата в президенти від трьох опозиційних фракцій буде оголошено навесні 2014 року.