Томбінський: підписання Асоціації з Україною наразі під сумнівом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в ході Другого національного експертного форуму «Україна - 2013. Порядок денний», організованого Інститутом Горшеніна.

На переконання Томбінського, питання звільнення Тимошенко слід ставити главам держав ЄС кожного разу під час публічних дебатів, оскільки саме вони мають відповідати за ухвалення остаточного рішення про підписання Угоди про асоціацію.

“Якщо ви запитаєте про настрій, то я б сказав, що я сумніваюся, тому що для багатьох країн питання Тимошенко важить дуже багато, і я б сказав, що в даний момент час підписання Угоди про асоціацію не гарантовано, якщо ситуація залишиться такою, як вона є”, - сказав Томбінський.