Кожара хоче, аби у Вільнюсі підвели риску під 22 роками євроінтеграції України

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара сподівається, що на саміті східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року може бути підбито підсумок 22 років розвитку відносин України і Європейського Союзу.

Про це Кожара сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом.

“Найголовніша подія для України і Литви — це Вільнюський саміт Східного партнерства, який відбудеться в листопаді у Вільнюсі. Для України це не проста подія, як і для Литви. Ми сподіваємося, фактично на саміті може бути підведена риска під 22 роками розвитку України на шляху європейської інтеграції”, - сказав Кожара.

За його словами, вже сьогодні можна говорити про досягнення певних успіхів на шляху європейської інтеграції. Зокрема, достатньо успішно здійснюються реформи.

Він також відзначив, що Литва є одним з найбільших адвокатів України на шляху європейської інтеграції. “Ми відчуваємо постійно підтримку Литви, дуже важливо, що в другому півріччі Литва головуватиме в Європейському Союзі, і ми чекаємо, що саме цей факт додасть імпульсу більш глибокому розвитку відносин між Україною і Європейським Союзом”, - сказав міністр.