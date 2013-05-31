Польський експерт: Меморандум не стане перешкодою для асоціації з Євросоюзом

Підписання меморандуму про співпрацю між Україною та Митним союзом Росії, Казахстану та Білорусі не стане перешкодою для запланованого на листопад цього року підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт з міжнародних питань Анджей Шептицький.

"Сьогоднішній документ, котрий не має фундаментального значення, не буде якоюсь особливою новою великою проблемою чи ускладненням", - сказав він.

Співрозмовник агентства відзначив, що підписаний меморандум передбачає консультації українських властей з органами Митного союзу, що не суперечить європейському законодавству.

За його словами, подібний документ могла би навіть гіпотетично підписати Польща, котра входить до Європейського Союзу.

"Сам цей факт фундаментально не суперечив би нашим зобов'язанням в ЄС. Проте, залишається питання політичної інтерпретації, чи був би Євросоюз у захваті від нашого зближення з Росією?", - зауважив він.

Експерт нагадав, що Україна не може одночасно інтегруватися з Росією та Європейським Союзом, наголосивши, що можливість консультацій нічого остаточно не вирішує.

Він також сказав, що щонайменше низка країн Європейського Союзу зацікавлена у підписанні договору про асоціацію з Україною, незважаючи на "проблеми, котрі існують останні 2 роки".