Завтра в Україні грози, подекуди град і шквали
14:21, 01 червня 2013Політика
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Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі подекуди сильний дощ.
Завтра в Україні грози
У південній частині України вночі без опадів, вдень подекуди грозові дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°; вдень 20-25°, на півдні та сході до 27°.
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У Києві та області у неділю - подекуди короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-24°; у Дніпрі біля Києва 22°.
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