Завтра в Україні грози, подекуди град і шквали

У південній частині України вночі без опадів, вдень подекуди грозові дощі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°; вдень 20-25°, на півдні та сході до 27°.

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У Києві та області у неділю - подекуди короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 20-25°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 18-24°; у Дніпрі біля Києва 22°.