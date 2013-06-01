В Україні через шквали знеструмлено 398 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 261 населений пункт, у Київській – 83, у Житомирській – 23, у Вінницькій – 20, у Миколаївській – 7, у Волинській – 4.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося раніше, у ніч з 20 на 21 травня внаслідок негоди було знеструмлено 468 населених пунктів у дев’яти областях.