В Україні через шквали знеструмлено 398 населених пунктів
10:19, 01 червня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.
Дощі та шквали знеструмили 398 населених пунктів
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 261 населений пункт, у Київській – 83, у Житомирській – 23, у Вінницькій – 20, у Миколаївській – 7, у Волинській – 4.
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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомлялося раніше, у ніч з 20 на 21 травня внаслідок негоди було знеструмлено 468 населених пунктів у дев’яти областях.
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