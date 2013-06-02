Київська ОДА: Свобода у Вишгороді заробляє бали, заявляючи про адмінресурс

У Київській обласній державній адміністрації вважають, що представники «Свободи» заявляють про застосування адміністративного ресурсу під час довиборів до місцевих органів влади у Вишгородському районі, оскільки не має достатньо авторитету в області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

“Влада забезпечила все необхідне для вільного волевиявлення громадян та проведення прозорих виборів”, - наголосили у прес-службі КОДА, зауваживши, що сьогодні вчасно і належним чином, відповідно до чинного законодавства, були відкриті всі виборчі дільниці, роботу яких забезпечено охороною.

Крім того, як підкреслили в прес-службі, спостерігачі від усіх політичних сил та журналісти мають можливість вільно виконувати свої службові обов’язки.

Однак, як зазначили у прес-службі, представники деяких політичних сил та кандидатів, які балотуються на ту чи іншу посаду, намагаються дискредитувати владу, заявляючи про застосування адмінресурсу, зокрема, у Вишгородському районі, де сьогодні проводяться вибори до обласної ради.

“Така позиція політичної сили “Свобода” зумовлена тим, що немає достатньо авторитету в області, а тому своїми заявами намагаються заробити сумнівні дивіденди”, - зазначили у прес-службі КОДА.

При цьому в прес-службі нагадали, що представники “Свободи” використовують подібні заяви не вперше, зокрема, як зазначили у прес-службі, подібні звинувачення лунали з боку представників “Свободи” на минулорічних виборах міського голови Обухова.

Як повідомляють сьогодні ЗМІ з посиланням на ВО "Свобода", на довиборах до Київської облради на 16 окрузі (Вишгородский район) влада застосовує адмінресурс. За їх даними, у неділю керівники державних та комунальних установ району телефонували своїм працівникам та наголошували в жодному разі не підтримувати єдиного кандидата від опозиції Валентину Парчук.

Крім того, сама Парчук заявила, що в неділю зранку чотирнадцять легкових автомобілів із кремезними молодиками виїхали в села округу, аби "керувати" цими виборами і таким чином унеможливити перемогу кандидата від "Свободи".