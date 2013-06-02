Явка на позачергових виборах у Василькові та Берегове становить 25% і 38%

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА, такими є офіційні дані, а за результатами паралельного підрахунку, що здійснюється їхніми спостерігачами, цей показник дещо менший – він становить 23,59%.

Натомість, у Берегове Закарпатської області явка виборців суттєво вища.

За даними міської виборчої комісії, станом на 16 годину на позачергових виборах міського голови Берегове проголосувало 38% електорату. Паралельний підрахунок явки спостерігачів ОПОРИ свідчить про явку на рівні 37, 2%.