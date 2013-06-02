Явка на позачергових виборах у Василькові та Берегове становить 25% і 38%
18:32, 02 червня 2013Політика
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Явка на позачергових виборах Васильківського міського голови (Київська область) станом на 16 годину складає 25,49 %.
Явка на виборах у Василькові становить 25%
Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА, такими є офіційні дані, а за результатами паралельного підрахунку, що здійснюється їхніми спостерігачами, цей показник дещо менший – він становить 23,59%.
Натомість, у Берегове Закарпатської області явка виборців суттєво вища.
За даними міської виборчої комісії, станом на 16 годину на позачергових виборах міського голови Берегове проголосувало 38% електорату. Паралельний підрахунок явки спостерігачів ОПОРИ свідчить про явку на рівні 37, 2%.
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