Батьківщина вимагає звіту Пшонки цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Яценюка, «Батьківщина» наполягає на тому, щоб запросити Пшонку до парламенту і заслухати «інформацію про те, що відбувається в країні - не тільки по подіях 18 травня, тобто що стосується побиття журналістів (під час акції опозиції у Києві – УНІАН), але й в цілому що відбувається в Україні”.

Як сказав Яценюк, генеральний прокурор має поінформувати парламент “про те, як органи прокуратури борються за законність і правопорядок в країні, і ми як опозиція сподіваємось на те, що генеральний прокурор України представляє не Партію регіонів, а представляє органи прокуратури, і хотіли б, щоб він прибув до Верховної Рали і проінформував, які є проблеми у Генеральній прокуратурі”.