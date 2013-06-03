Тягнибок вважає, що КС потрібно ліквідувати
13:02, 03 червня 2013Політика
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Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок вважає, що Конституційний cуд України взагалі потрібно ліквідувати.
Олег Тягнибок вважає, що Конституційний суд показав свою повну заангажованість
Як передає кореспондент УНІАН, про це Тянгибок сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
“Думаю, що треба зараз спільно разом усім, навіть п’яти фракціям, підготувати відповідний законопроект, або зміни і доповнення до даних законодавчих актів України, які стосуються взагалі ліквідації цього органу. Конституційний суд показав свою повну заангажованість, показав свою повну непрофесійність”, - сказав Тягнибок і додав, що КС “виконує телефонні вказівки з Банкової”, а не українське законодавство.
Також лідер “Свободи” наголосив, що до порядку денного ВР цього тижня потрібно включити постанову про проведення позачергових виборів у Києві, але не лише мера, а й Київради.
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