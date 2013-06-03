Жорстокість поліції у Туреччині занепокоїла ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні ряд чиновників ЄС заявили про це у своїх аккаунтах у Twitter.

Так, президент Європарламенту Мартін Шульц висловив думку про непропорційне використання турецькою поліцією сили. “Жорстокість, з якою поліція відповіла, є абсолютно непропорційною, і призведе лише до поширення протестів”, - написав президент Європарламенту.

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Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле закликав до стриманості. “Приєднуюсь до інших у закликах: стриманість з усіх сторін, початок діалогу, відновлення свободи медіа”, - зазначив комісар.