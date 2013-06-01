Туреччину охопили масові заворушення - понад 100 поранених (відео)
Заворушення охопили Стамбул, Анкару, а також міста Бодрум, Конью, Бурсу та Ізмір.
Як повідомляє Вести.ру, останні кілька днів мешканці Стамбула проводили сидячий страйк проти планів реконструкції центральної площі міста Таксим, яка передбачає знищення прилеглого до площі парку та будівництво на його місці торгово-розважального центру.
Однак сьогодні поліція та сили безпеки застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати протестувальників. Поранення отримали понад сто осіб, в тому числі іноземні громадяни та журналісти.
Надмірне застосування сили охоронцями закону викликало бурю обурення не тільки в Стамбулі, а й в інших містах. На вулицях почалися заворушення, які охопили Бодрум, Конью, Бурсу й Ізмір. Центр турецької столиці Анкари перекрито, біля одного з "зелених" символів столиці - Кугулу-парку - правоохоронці розганяють натовп сльозогінним газом. Демонстранти закидають поліцію камінням.
Дії турецької влади засудили далеко за межами країни, а світові бренди вже заявили, що не відкриють свої магазини в майбутньому торговому комплексі, передають Вести з посиланням на телеканал "Росія 24".
Проте прем'єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що роботи зі зміни вигляду центральної площі Таксим в Стамбулі будуть продовжені, і ніякі протести їм не завадять.