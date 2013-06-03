У Ганни Герман померла мати
17:05, 03 червня 2013Політика
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Мати народного депутата Ганни Герман - Катерина Ганущак – померла у віці 77 років.
Ганна Герман втратила маму
За інформацією ТСН, про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
Голова ОДА Віктор Шемчук висловив співчуття: "У цей скорботний день прийміть глибокі співчуття з приводу смерті дорогої Вам людини - Вашої матері. На жаль, словами важко залікувати в серці болючу рану втрати. Адже смерть рідної людини - велике випробування. У цю гірку хвилину щиро розділяю горе Вашої сім'ї й разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба нардепа повідомляла, що Герман вже 2-й день перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.
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