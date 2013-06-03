У Ганни Герман померла мати

За інформацією ТСН, про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Голова ОДА Віктор Шемчук висловив співчуття: "У цей скорботний день прийміть глибокі співчуття з приводу смерті дорогої Вам людини - Вашої матері. На жаль, словами важко залікувати в серці болючу рану втрати. Адже смерть рідної людини - велике випробування. У цю гірку хвилину щиро розділяю горе Вашої сім'ї й разом з Вами схиляю голову в глибокій скорботі".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба нардепа повідомляла, що Герман вже 2-й день перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні.