Янукович хоче змінити голову ЦВК
Янукович пропонує ВР здійснити зміни у складі Центрвиборчкому.
Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала у зв’язку із досягненням 65-річного віку.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
«Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, статей 6 і 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" вношу подання про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії В.Шаповала у зв'язку з досягненням шістдесятип'ятирічного віку», - йдеться у поданні глави держави.
Янукович доручає представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради представнику Президента України в парламенті Юрію Мірошниченку.
Іншим поданням глава держави вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Олександра Копиленка на посаду члена Центральної виборчої комісії. Представляти подання у Верховній Раді Янукович також уповноважив Мірошниченка.
Як відомо, Шаповал з 2 червня 2007 року є головою ЦВК.