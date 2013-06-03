Янукович хоче змінити голову ЦВК

Президент України Віктор Янукович вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії Володимира Шаповала у зв’язку із досягненням 65-річного віку.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Відповідно до пункту 21 частини першої статті 85 Конституції України, статей 6 і 30 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" вношу подання про дострокове припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії В.Шаповала у зв'язку з досягненням шістдесятип'ятирічного віку», - йдеться у поданні глави держави.

Янукович доручає представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради представнику Президента України в парламенті Юрію Мірошниченку.

Іншим поданням глава держави вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру Олександра Копиленка на посаду члена Центральної виборчої комісії. Представляти подання у Верховній Раді Янукович також уповноважив Мірошниченка.

Як відомо, Шаповал з 2 червня 2007 року є головою ЦВК.