У Лавриновича хочуть торгувати арештованим майном через інтернет

Проект відповідних наказів Мін‘юсту щодо затвердження нового порядку реалізації арештованого майна виставлено на сайті Міністерства юстиції для надання пропозицій та зауважень, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Зокрема, передбачається, що з 1 січня 2014 року продавати та купувати арештоване майно можна буде з будь-якого місця, будь-якій особі через спеціальну інформаційну систему, що розміщуватиметься у мережі Інтернет.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, новий порядок реалізації арештованого майна передбачатиме проведення прилюдних торгів та аукціонів через спеціальну інформаційну систему в Інтернеті. Зокрема, в електронній формі можна буде здійснювати подання і обробку заявок на участь в електронних торгах, через Інтернет будуть проводитися і самі торги, а також - оброблятися інформація про торги тощо.

Планується, що запровадження електронних торгів забезпечить вільний доступ громадян та юридичних осіб до реалізації арештованого майна, дозволить здійснювати його придбання з будь-якого місця за допомогою інтернет-технологій. Це, у свою чергу, підвищить ефективність реалізації майна та усуне корупційні схеми.

Лавринович зазначив, що до необхідності зміни системи реалізації арештованого майна призвели застарілість та недосконалість існуючої процедури проведення прилюдних торгів та аукціонів, які не забезпечували, зокрема, відкритість та прозорість реалізації арештованого майна. Так, існуюча система не забезпечувала вільний доступ всіх бажаючих до участі у прилюдних торгах та аукціонах. Крім того, існуюча система не виключала можливість впливу суб‘єктивних чинників та запровадження корупційних схем, сказав міністр юстиції.

Зауваження та пропозиції до проектів наказів Міністерства юстиції, якими запроваджується новий порядок реалізації арештованого майна, прийматимуться від фізичних та юридичних осіб, їх об‘єднань протягом місяця з дня оприлюднення, зазначили в прес-службі.