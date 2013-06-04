Комітет виборців наполягає на фальсифікації виборів у Ялті

Про це повідомляє прес-служба відділення, коментуючи заяву голови ялтинського штабу Партії регіонів Сергія Карнауха, який назвав інформацію КВУ про масову фальсифікацію виборів у Ялті плодом фантазії.

«Представників КВУ не було на виборчих дільницях! З 68 виборчих дільниць Великої Ялти спостерігачі від КВУ були зареєстровані лише на дільниці №48, у селищі Гаспра. Їх не було на місці, вони не бачили, як йде голосування, як ведеться підрахунок голосів. Тому будь-які повідомлення кримського відділення КВУ про вибори в Ялті - це плід їх фантазії. Перевірити правдивість цих звинувачень дуже просто: досить попросити пана Криська (голова кримського відділення КВУ Андрій Крисько) надати документальні підтвердження або будь-які інші докази», - йдеться в коментарі Карнахуа, переданому УНІАН.

За даними Криська, фото, відео і сканери документів, що підтверджують присутність спостерігачів на ряді виборчих дільниць у Ялті, оприлюднено на офіційному сайті кримського відділення: www.cvu.crimea.ua. Серед представлених доказів є матеріали, на яких видно пачку бюлетенів в урні для голосування.

«Безуспішна спроба партійного працівника за допомогою брехливої інформації виставити процес спостереження з боку Комітету виборців як аматорську імітацію роботи, зайвий раз підтверджує наявність фальсифікацій, а заразом і недвозначно вказує на авторів цієї затії. Карнаух говорив, що наших спостерігачів уЯлті не було, а ми довели зворотне. Тепер будь-які заяви цього діяча щодо проведеного виборчого процесу варто піддавати особливо критичному аналізу», - сказав Крисько.

Як повідомляв УНІАН, за даними Кримської республіканської організації ПР, переможцем виборів у Ялті 2 червня став член Партії регіонів Сергій Ілаш, який набрав 66,9% голосів виборців.