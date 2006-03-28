На виборах до Київської облради лідирує БЮТ

...і проходять ще 5 партій

За попередніми даними, на виборах до Київської обласної ради лідирує обласна організація Блоку Юлії Тимошенко. Як повідомили УНІАН в обласній територіальній виборчій комісії, станом на ранок вівторка опрацьовано 45% протоколів. Обласна організація БЮТ набрала 36% голосів виборців, Соціалістична партія України – 8,97%, блок „Наша Україна” – 8,88%, Партія регіонів – 5,36%, Народний блок Литвина – 4,29%, Український народний блок Костенка і Плюща – 3,63%.

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