Ющенко звільнив Плюща

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Івана ПЛЮЩА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з обранням його народним депутатом України.

Як повідомляє прес-служба Президента, указ було підписано 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня цього року Президент звільнив Віталія ГАЙДУКА з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України у зв`язку з поданою ним заявою про відставку. Іншим указом В.ЮЩЕНКО призначив Івана ПЛЮЩА на посаду секретаря РНБО.