Рибак заявляє, що в опозиції «визріло» кілька нових тушок

Про це, як повідомляє Українська правда, він заявив у четвер на брифінгу в парламенті.

"До мене підходило декілька депутатів. Я вам вперше кажу - з опозиції. Вони мені кажуть: ось заява, ми хочемо вийти з фракції опозиції", - заявив він.

"У мене не питайте... Прийде час, і вони самі про все скажуть. Я їм сказав, що це не до мене, а до їхніх керівників фракцій ідіть, і їх ставте... Мені це не потрібно...", - додав спікер.

За його словами, на даний момент жодних заяв у нього немає.

"... але розмова така у мене була в залі", - сказав Рибак.

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Як відомо, в Раді вже є шість "тушок": батько і син Табалови, Олег Канівець, Немилостивий Віталій, Ігор Скосар та Роман Стаднійчук.