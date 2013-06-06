Рибак заявляє, що в опозиції «визріло» кілька нових тушок
Спікер Володимир Рибак заявив, що до нього зверталися декілька депутатів, які висловили бажання вийти з "фракції опозиції".
Про це, як повідомляє Українська правда, він заявив у четвер на брифінгу в парламенті.
"До мене підходило декілька депутатів. Я вам вперше кажу - з опозиції. Вони мені кажуть: ось заява, ми хочемо вийти з фракції опозиції", - заявив він.
"У мене не питайте... Прийде час, і вони самі про все скажуть. Я їм сказав, що це не до мене, а до їхніх керівників фракцій ідіть, і їх ставте... Мені це не потрібно...", - додав спікер.
За його словами, на даний момент жодних заяв у нього немає.
"... але розмова така у мене була в залі", - сказав Рибак.
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Як відомо, в Раді вже є шість "тушок": батько і син Табалови, Олег Канівець, Немилостивий Віталій, Ігор Скосар та Роман Стаднійчук.