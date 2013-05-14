У Батьківщині запевняють, що в них немає потенційних «тушок»

У фракції «Батьківщина» немає потенційних «тушок». Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «Батьківщина» Андрій Парубій.

«Я підтверджую, що у фракції «Батьківщина» кожен з тих людей, які не голосували (за відставку уряду Азарова.), не голосували по поважній причині. І тому мова про якісь потенційні тушки не може іти. На фракції я чув кожного з них, і бачив кожного з , і кожен з них запевнив, що надалі буде голосувати згідно з рішенням фракції», - заявив Парубій.