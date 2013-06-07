Майже всі депутати залишили будівлю Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, охорона парламенту вже зачинила двері до ложі преси у сесійній залі ВР, яка була порожньою ще о 12.15.

Як повідомляв УНІАН, вчора опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Сьогодні зранку опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

В інтерв’ю журналістам народний депутат Анатолій Кінах (фракція Партії регіонів) заявив, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.