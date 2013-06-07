До лікарні з Тимошенко прибув конвой

Як повідомили кореспондента УНІАН прихильники Тимошенко, які сьогодні чергують перед медичним закладом, об 11.35 на територію лікарні заїхали автомобіль ДАІ, швидкої медичної допомоги та автозак. Автомобілі стоять перед центральним входом ЦКЛ “Укрзалізниці”.

Прихильники Тимошенко зустріли конвой вигуками “Юлі — волю!” та “Ганьба!”.

За їхніми словами, до Тимошенко також приїхали її захисники Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.00 Київський райсуд Харкова має продовжити розгляд по суті справи проти екс-прем’єра щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

6 червня захисник Сергій Власенко повідомив, що Тимошенко просить суд розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності ЄЕСУ за її відсутності на судовому засіданні.