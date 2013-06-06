Тимошенко просить суд розглядати справу ЄЕСУ без неї

Про це кореспондента УНІАН повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«У нас позиція не змінювалася. Юлія Володимирівна подала заяву про те, що вона в черговий раз, на моїй пам’яті, сімнадцятий, вимагає розглянути заяву про закриття цієї справи. Для того, щоб зняти інсинуації з затягуванням та перезатягуванням, вона написала заяву, що дає згоду суду розглянути це питання за її відсутності», - сказав Власенко.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання з огляду на відсутність у залі судових засідань Тимошенко та одного з її захисників Андрія Кожем’якіна було перенесене головуючим суддею Костянтином Садовським на завтра, 7 червня.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.