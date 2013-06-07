З лікарні Тимошенко виїхав конвой

Як повідомили кореспонденту УНІАН прихильники екс-прем’єра, які чергують перед медзакладом, кілька хвилин тому з прохідної лікарні виїхали автозак, автомобіль швидкої допомоги і супровідний автомобіль ДАІ. Прихильники Тимошенко провели кортеж із скандуванням “Юлі - волю!” та “Ганьба!”.

Нагадаємо, сьогодні об 11.35 на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” прибув кортеж конвойних автомобілів.

Як повідомили прихильники Тимошенко, які чергують перед медичним закладом, на територію лікарні заїхали автомобілі ДАІ, швидкої медичної допомоги та автозак. За їхніми словами, до Тимошенко також приїхали її захисники Сергій Власенко та Андрій Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 15.00 Київський райсуд Харкова має продовжити розгляд по суті справи проти екс-прем’єра щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

6 червня Власенко повідомив, що Тимошенко просить суд розглядати клопотання захисту у справі щодо діяльності ЄЕСУ за її відсутності на судовому засіданні.