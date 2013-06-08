Опозиція вимагає скасувати рішення, проголосовані в блокованому парламенті

09:43, 08 червня 2013
Політика
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Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Пишний, депутат від «Свободи» Михайло Головко та депутат від УДАРу Сергій Каплін зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про скасування рішень ВР від 6 червня 2013 року № 2194а, № 2194а-1, № 2194а-2.

Опозиція вимагає скасувати рішення, проголосовані 6 червня

Відповідний проект постанови розміщено на сайті ВР, проте її текст поки що відсутній.

В усіх трьох постановах, рішення щодо яких пропонує скасувати опозиція, йдеться про обрання суддів до судів різних ланок.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня, голова Верховної Ради Володимир Рибак сказав, що підпише рішення ВР про призначення суддів.

“Я підпишу ці рішення. Я ще раз кажу - ніякого переголосування не буде”, - сказав спікер.

Він стверджує, що процедура голосування за призначення суддів була дотримана.

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Як повідомлялося, 6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Крім того, під час початку вечірнього засідання ВР, коли Рибак оголосив про розгляд питання щодо обрання суддів, сталася колотнеча між представниками більшості та опозиції.

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