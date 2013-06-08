Американський експерт каже, що ЄС поставив Україні надто суворі вимоги

На його думку, помилковою є умова, за якої підписання угоди залежить від звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, передає Польське радіо.

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Каратницький висловив думку, що Президент України Віктор Янукович «веде гру, балансує між умовами ЄС та вимогами внутрішньої української політики. Він сподівається, що ЄС поступиться першим».

На думку Каратницького, Янукович ніколи не погодиться на вступ України до Митного союзу.

«У цій організації всі принципи встановлює фактично Росія. (...) Україна не пристане на обмеження свого суверенітету. По-друге – українські олігархи будуть проти, побоюючись російського капіталу та російських олігархів», – сказав Каратницький.

На думку експерта, «Україна немає вибору: інтеграція з Європою чи з Росією», а може вибирати тільки між «інтеграцією з ЄС або тіньовою зоною, що було б найгіршим».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Європейська комісія ухвалила проект рішення Ради Європейського Союзу про підписання Угоди про асоціацію з Україною. Проте підписання відбудеться лише за умови створення Києвом необхідних політичних передумов.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й суттєвий прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ.