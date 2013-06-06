Яценюк: Рибак пообіцяв поговорити з Януковичем про виступ у парламенті
12:19, 06 червня 2013Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Рибак пообіцяв, що розмовлятиме в понеділок, 10 червня, з Президентом України Віктором Януковичем щодо його виступу зі щорічним Посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Рибак пообіцяв поговорити з президентом
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
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“Голова Верховної Ради Рибак пообіцяв, що в понеділок буде розмовляти з цього приводу з Віктором Януковичем, тому ми очікуємо публічну позицію Президента України щодо його виступу у стінах Верховної Ради, як того вимагає закон і Конституція, і щодо публічного діалогу між владою і опозицією”, - сказав Яценюк.
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