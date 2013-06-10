Тимошенко вітає проведення круглого столу між владою та опозицією

Про це йдеться в заяві екс-прем’єра, яка розміщена на сайті Tymoshenko.ua.

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«Я вітаю рішення лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради щодо проведення круглого столу із представниками влади та Януковичем.»

Ю.Тимошенко вважає, що «на круглому столі має відбутися глибока публічна дискусія з метою пошуку способів зупинення сповзання країни у прірву бездержавності, остаточної дискредитації всіх політичних інституцій, руйнації засадничих моральних цінностей, зупинення ескалації холодної громадянської війни за штучним розподілом нації на "фашистів" та "антифашистів".

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Екс-прем’єр-міністр висловлює сподівання, що «під час цієї зустрічі буде узгоджена "дорожня карта" шляху України до ЄС.»

«Ця публічна зустріч не може вважатися легалізацією корумпованого авторитаризму та українофобства режиму, а може стати лише механізмом, який уповільнить деградацію України до моменту усунення від влади правлячої "Сім'ї", йдеться у заяві.