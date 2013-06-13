Круглий стіл «Україна - інтелектуальний пірат № 1 у світі. Причини і наслідки »

17 червня (понеділок) 2013 року в 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл« УКРАЇНА - ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПИРАТ № 1 У СВІТІ. ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ »

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Які причини визнання України піратом № 1? Які наслідки?

2. Чим загрожує вітчизняному малому і середньому бізнесу скасування американської програми підтримки економічного зростання країн щодо України?

3. Чиї інтереси в Україні страждають від інформаційного піратства?

4. Чим відповість Україна? Яких ініціатив чекати від законодавців? Які санкції загрожують піратам?

5. Чи чекати збільшення потоку інвестицій в Україну, якщо держава впорається з піратством?

Учасники круглого столу:

1. ДМИТРО ШИМКІВ- генеральний директор компанії «Майкрософт Україна»

2. МИКОЛА КОВИНЯ - голова Державної служби інтелектуальної власності України;

3. АНДРІЙ КОЛОДЮК - керуючий партнер AVentures Capital, автор і засновник Divan.tv;

4. ОЛЕКСАНДР ОХРІМЕНКО - президент Українського аналітичного центру

5. ЮРІЙ ОМЕЛЬЧЕНКО - голова комітету асоціації виробників програмного забезпечення BSA

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході і про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)