20-21 червня 2013 р. у Києві відбудеться міжнародна Конференція з нагоди відкриття Проекту «Програма підтримки молодіжної політики регіону Східного Партнерства» (ППМП). У Конференції візьмуть участь керівники та уповноважені представники міністерств, установ, громадських організацій, що займаються питаннями молодіжної політики та молоді з Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Молдови та України, а також делегати від представництв Європейського Союзу в країнах регіону Східного Партнерства, представники міжнародних організацій та проектів. Основною метою Конференції є презентація цілей та завдань Проекту ППМП, а також обговорення актуальних питань молодіжної політики в рамках круглих столів та відкритих дискусій.

Очікується, що з вітальним словом до учасників Конференції звернуться пан Равіль Сафіуллін, Міністр молоді та спорту України, пан Алессандро Леоне, програмний менеджер Генерального Директорату Розвитку та Співробітництва - EuropeAid Європейської Комісії, пан Віктор Корж, Заступник Голови Київської міської державної адміністрації, а також інші представники державних структур та відомств. Понад шістдесяти учасників з шести країн регіону Східного Партнерства зустрінуться на Конференції з метою обміну передовим досвідом у сфері молодіжної політики, ознайомлення з ініціативами Європейського Союзу, сприяння формуванню програми дій Проекту у сфері надання підтримки та розвитку співробітництва в галузі державної молодіжної політики та політики для молоді.

Початок роботи Конференції заплановано на четвер, 20 червня 2013 р. (9:30), в готелі «ПРЕЗИДЕНТ-готель» (м. Київ).

Для довідки:

ППМП є новим Проектом, що фінансується Європейським Союзом та розрахований на три роки (2012-2015). Дію Проекту спрямовано на підтримку розвитку молодіжної політики у країнах регіону Східного Партнерства Європейського Союзу: Республіці Азербайджан, Республіці Білорусія, Республіці Вірменія, Грузії, Республіці Молдова та Україні. Проект здійснює свою роботу в таких сферах, як обґрунтована та заснована на знаннях молодіжна політика, міжсекторне співробітництво, участь молоді. Проект співпрацює з державними органами влади, установами, науково-дослідними інститутами, дослідниками в галузі молодіжної політики; неурядовими організаціями, що займаються питаннями молоді. Офіс Проекту ППМП знаходиться в м. Києві.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся: Проект «Програма підтримки молодіжної політики регіону Східного Партнерства»: 044 279 19 46, office@eapyouth.eu

Керівником Проекту є пан Ханс-Юрген Мет.