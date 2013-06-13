Президент Литви каже, що справа Тимошенко - символ ширшої проблеми
Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що справа колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко може свідчити про більш широкі процеси, що відбуваються в країні.
Про це повідомляє сьогодні видання The Lithuania Tribune.
“Інколи справа однієї особи символізує і є свого роду вершиною піраміди цілого процесу. Таким чином, я розумію, що одна особа не має бути перешкодою (інтеграції в ЄС), однак якщо ця особа чи її справа символізує певний процес в країні, і саме так сприймають цю справу інші країни, тоді йдеться про зовсім іншу проблему”, - сказала Грібаускайте, яка перебуває зараз в Братиславі на саміті глав держав Центральної Європи.
Президент Литви також зазначила, що хоче використати цей саміт для започаткування попередніх дискусій щодо майбутнього саміту “Східного партнерства”, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі і на якому може відбутися підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.
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“Успішні переговори відбуваються, і ми бачимо, що дві країни мають достатньо гарні перспективи. Я хочу висловити задоволення тим фактом, що ми тільки-но завершили переговори з Молдовою про угоду про вільну торгівлю, і, таким чином, щонайменше парафування цієї угоди може відбутися у Вільнюсі”, - сказала Президент Литви.
“І, звичайно, я намагаюся об'єднати фронт, як я кажу, чи групу країн, які реально підтримують прагнення України для того, щоб якомога більше країн могли підтримати перспективу підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Вільнюсі”, - додала вона.