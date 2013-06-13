Коморовський: В ситуації з Україною йде гра з найвищими ставками

Про це заявив журналістам у Братиславів на саміті лідерів країн Центральної Європи президент Польщі Броніслав Коморовський.

Як повідомляє РАР, Коморовський вчора ввечері провів зустріч з президентом Європейської Ради Германом ван Ромпеєм, де в основному йшла мова про Україну.

"Ми обмінялися думками про те, що можна зробити, аби мобілізувати Україну до такої діяльності, яка привела б до вживання усіх заходів приведуть до підписання з Україною в листопаді угоди про асоціацію", - сказав президент Польщі.

Сьогодні Коморовським має провести зустріч також зі своїм українським колегою Віктором Януковичем.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 12 червня, у Братиславі відкрився 18-й Центрально-Європейський саміт глав держав країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

У саміті візьме участь Президент України Віктор Янукович. Також планується участь президентів Австрійської Республіки, Румунії, Республіки Чорногорія, Естонської Республіки, Республіки Македонія, Литовської Республіки, Республіки Хорватія, України, Республіки Польща, Латвійської Республіки, Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Угорської Республіки, Республіки Сербія, Республіки Албанія, Республіки Словенія, Чеської Республіки, Словацької Республіки.